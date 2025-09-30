- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ANNAW: Aleanna, Inc.
A taxa do ANNAW para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1901 e o mais alto foi 0.1901.
Veja a dinâmica do par de moedas Aleanna, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ANNAW hoje?
Hoje Aleanna, Inc. (ANNAW) está avaliado em 0.1901. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 0.1900, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ANNAW em tempo real.
As ações de Aleanna, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Aleanna, Inc. está avaliado em 0.1901. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.05% e USD. Monitore os movimentos de ANNAW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ANNAW?
Você pode comprar ações de Aleanna, Inc. (ANNAW) pelo preço atual 0.1901. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1901 ou 0.1931, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ANNAW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ANNAW?
Investir em Aleanna, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0750 - 0.5300 e o preço atual 0.1901. Muitos comparam -11.50% e -19.24% antes de enviar ordens em 0.1901 ou 0.1931. Estude as mudanças diárias de preço de ANNAW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Aleanna, Inc.?
O maior preço de Aleanna, Inc. (ANNAW) no último ano foi 0.5300. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0750 - 0.5300, e a comparação com 0.1900 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Aleanna, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Aleanna, Inc.?
O menor preço de Aleanna, Inc. (ANNAW) no ano foi 0.0750. A comparação com o preço atual 0.1901 e 0.0750 - 0.5300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ANNAW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ANNAW?
No passado Aleanna, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1900 e 0.05% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1900
- Open
- 0.1901
- Bid
- 0.1901
- Ask
- 0.1931
- Low
- 0.1901
- High
- 0.1901
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- -11.50%
- Mudança de 6 meses
- -19.24%
- Mudança anual
- 0.05%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4