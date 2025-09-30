- Übersicht
ANNAW: Aleanna, Inc.
Der Wechselkurs von ANNAW hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1901 bis zu einem Hoch von 0.1901 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aleanna, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ANNAW heute?
Die Aktie von Aleanna, Inc. (ANNAW) notiert heute bei 0.1901. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1900 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von ANNAW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ANNAW Dividenden?
Aleanna, Inc. wird derzeit mit 0.1901 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ANNAW zu verfolgen.
Wie kaufe ich ANNAW-Aktien?
Sie können Aktien von Aleanna, Inc. (ANNAW) zum aktuellen Kurs von 0.1901 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1901 oder 0.1931 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ANNAW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ANNAW-Aktien?
Bei einer Investition in Aleanna, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0750 - 0.5300 und der aktuelle Kurs 0.1901 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -11.50% und -19.24%, bevor sie Orders zu 0.1901 oder 0.1931 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ANNAW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Aleanna, Inc.?
Der höchste Kurs von Aleanna, Inc. (ANNAW) im vergangenen Jahr lag bei 0.5300. Innerhalb von 0.0750 - 0.5300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1900 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Aleanna, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Aleanna, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Aleanna, Inc. (ANNAW) im Laufe des Jahres betrug 0.0750. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1901 und der Spanne 0.0750 - 0.5300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ANNAW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ANNAW statt?
Aleanna, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1900 und 0.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1900
- Eröffnung
- 0.1901
- Bid
- 0.1901
- Ask
- 0.1931
- Tief
- 0.1901
- Hoch
- 0.1901
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- -11.50%
- 6-Monatsänderung
- -19.24%
- Jahresänderung
- 0.05%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4