ANNAW: Aleanna, Inc.
Il tasso di cambio ANNAW ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1901 e ad un massimo di 0.1901.
Segui le dinamiche di Aleanna, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ANNAW oggi?
Oggi le azioni Aleanna, Inc. sono prezzate a 0.1901. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 0.1900 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ANNAW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Aleanna, Inc. pagano dividendi?
Aleanna, Inc. è attualmente valutato a 0.1901. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ANNAW.
Come acquistare azioni ANNAW?
Puoi acquistare azioni Aleanna, Inc. al prezzo attuale di 0.1901. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1901 o 0.1931, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ANNAW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ANNAW?
Investire in Aleanna, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0750 - 0.5300 e il prezzo attuale 0.1901. Molti confrontano -11.50% e -19.24% prima di effettuare ordini su 0.1901 o 0.1931. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ANNAW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Aleanna, Inc.?
Il prezzo massimo di Aleanna, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.5300. All'interno di 0.0750 - 0.5300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Aleanna, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Aleanna, Inc.?
Il prezzo più basso di Aleanna, Inc. (ANNAW) nel corso dell'anno è stato 0.0750. Confrontandolo con gli attuali 0.1901 e 0.0750 - 0.5300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ANNAW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ANNAW?
Aleanna, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1900 e 0.05%.
- Chiusura Precedente
- 0.1900
- Apertura
- 0.1901
- Bid
- 0.1901
- Ask
- 0.1931
- Minimo
- 0.1901
- Massimo
- 0.1901
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- -11.50%
- Variazione Semestrale
- -19.24%
- Variazione Annuale
- 0.05%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4