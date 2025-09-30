QuotazioniSezioni
ANNAW: Aleanna, Inc.

0.1901 USD 0.0001 (0.05%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ANNAW ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1901 e ad un massimo di 0.1901.

Segui le dinamiche di Aleanna, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ANNAW oggi?

Oggi le azioni Aleanna, Inc. sono prezzate a 0.1901. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 0.1900 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ANNAW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Aleanna, Inc. pagano dividendi?

Aleanna, Inc. è attualmente valutato a 0.1901. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ANNAW.

Come acquistare azioni ANNAW?

Puoi acquistare azioni Aleanna, Inc. al prezzo attuale di 0.1901. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1901 o 0.1931, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ANNAW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ANNAW?

Investire in Aleanna, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0750 - 0.5300 e il prezzo attuale 0.1901. Molti confrontano -11.50% e -19.24% prima di effettuare ordini su 0.1901 o 0.1931. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ANNAW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Aleanna, Inc.?

Il prezzo massimo di Aleanna, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.5300. All'interno di 0.0750 - 0.5300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Aleanna, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Aleanna, Inc.?

Il prezzo più basso di Aleanna, Inc. (ANNAW) nel corso dell'anno è stato 0.0750. Confrontandolo con gli attuali 0.1901 e 0.0750 - 0.5300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ANNAW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ANNAW?

Aleanna, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1900 e 0.05%.

Intervallo Giornaliero
0.1901 0.1901
Intervallo Annuale
0.0750 0.5300
Chiusura Precedente
0.1900
Apertura
0.1901
Bid
0.1901
Ask
0.1931
Minimo
0.1901
Massimo
0.1901
Volume
1
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
-11.50%
Variazione Semestrale
-19.24%
Variazione Annuale
0.05%
