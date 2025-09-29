- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ANNAW: Aleanna, Inc.
ANNAWの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1901の安値と0.1901の高値で取引されました。
Aleanna, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
ANNAW株の現在の価格は？
Aleanna, Inc.の株価は本日0.1901です。0.05%内で取引され、前日の終値は0.1900、取引量は1に達しました。ANNAWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Aleanna, Inc.の株は配当を出しますか？
Aleanna, Inc.の現在の価格は0.1901です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.05%やUSDにも注目します。ANNAWの動きはライブチャートで確認できます。
ANNAW株を買う方法は？
Aleanna, Inc.の株は現在0.1901で購入可能です。注文は通常0.1901または0.1931付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。ANNAWの最新情報はライブチャートで確認できます。
ANNAW株に投資する方法は？
Aleanna, Inc.への投資では、年間の値幅0.0750 - 0.5300と現在の0.1901を考慮します。注文は多くの場合0.1901や0.1931で行われる前に、-11.50%や-19.24%と比較されます。ANNAWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Aleanna, Inc.の株の最高値は？
Aleanna, Inc.の過去1年の最高値は0.5300でした。0.0750 - 0.5300内で株価は大きく変動し、0.1900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Aleanna, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Aleanna, Inc.の株の最低値は？
Aleanna, Inc.(ANNAW)の年間最安値は0.0750でした。現在の0.1901や0.0750 - 0.5300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ANNAWの動きはライブチャートで確認できます。
ANNAWの株式分割はいつ行われましたか？
Aleanna, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1900、0.05%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1900
- 始値
- 0.1901
- 買値
- 0.1901
- 買値
- 0.1931
- 安値
- 0.1901
- 高値
- 0.1901
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- -11.50%
- 6ヶ月の変化
- -19.24%
- 1年の変化
- 0.05%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前