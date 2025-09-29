КотировкиРазделы
ANNAW
ANNAW: Aleanna, Inc.

0.1901 USD 0.0001 (0.05%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ANNAW за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1901, а максимальная — 0.1901.

Следите за динамикой Aleanna, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ANNAW сегодня?

Aleanna, Inc. (ANNAW) сегодня оценивается на уровне 0.1901. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 0.1900, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANNAW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aleanna, Inc.?

Aleanna, Inc. в настоящее время оценивается в 0.1901. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.05% и USD. Отслеживайте движения ANNAW на графике в реальном времени.

Как купить акции ANNAW?

Вы можете купить акции Aleanna, Inc. (ANNAW) по текущей цене 0.1901. Ордера обычно размещаются около 0.1901 или 0.1931, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANNAW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ANNAW?

Инвестирование в Aleanna, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0750 - 0.5300 и текущей цены 0.1901. Многие сравнивают -11.50% и -19.24% перед размещением ордеров на 0.1901 или 0.1931. Изучайте ежедневные изменения цены ANNAW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aleanna, Inc.?

Самая высокая цена Aleanna, Inc. (ANNAW) за последний год составила 0.5300. Акции заметно колебались в пределах 0.0750 - 0.5300, сравнение с 0.1900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aleanna, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aleanna, Inc.?

Самая низкая цена Aleanna, Inc. (ANNAW) за год составила 0.0750. Сравнение с текущими 0.1901 и 0.0750 - 0.5300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ANNAW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ANNAW?

В прошлом Aleanna, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1900 и 0.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1901 0.1901
Годовой диапазон
0.0750 0.5300
Предыдущее закрытие
0.1900
Open
0.1901
Bid
0.1901
Ask
0.1931
Low
0.1901
High
0.1901
Объем
1
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
-11.50%
6-месячное изменение
-19.24%
Годовое изменение
0.05%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.