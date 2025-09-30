- Aperçu
ANNAW: Aleanna, Inc.
Le taux de change de ANNAW a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1901 et à un maximum de 0.1901.
Suivez la dynamique Aleanna, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ANNAW aujourd'hui ?
L'action Aleanna, Inc. est cotée à 0.1901 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.05%, a clôturé hier à 0.1900 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de ANNAW présente ces mises à jour.
L'action Aleanna, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Aleanna, Inc. est actuellement valorisé à 0.1901. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.05% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ANNAW.
Comment acheter des actions ANNAW ?
Vous pouvez acheter des actions Aleanna, Inc. au cours actuel de 0.1901. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1901 ou de 0.1931, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ANNAW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ANNAW ?
Investir dans Aleanna, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0750 - 0.5300 et le prix actuel 0.1901. Beaucoup comparent -11.50% et -19.24% avant de passer des ordres à 0.1901 ou 0.1931. Consultez le graphique du cours de ANNAW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Aleanna, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Aleanna, Inc. l'année dernière était 0.5300. Au cours de 0.0750 - 0.5300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1900 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Aleanna, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Aleanna, Inc. ?
Le cours le plus bas de Aleanna, Inc. (ANNAW) sur l'année a été 0.0750. Sa comparaison avec 0.1901 et 0.0750 - 0.5300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ANNAW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ANNAW a-t-elle été divisée ?
Aleanna, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1900 et 0.05% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1900
- Ouverture
- 0.1901
- Bid
- 0.1901
- Ask
- 0.1931
- Plus Bas
- 0.1901
- Plus Haut
- 0.1901
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- -11.50%
- Changement à 6 Mois
- -19.24%
- Changement Annuel
- 0.05%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4