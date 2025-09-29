ANNAW: Aleanna, Inc.
今日ANNAW汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点0.1901和高点0.1901进行交易。
关注Aleanna, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
ANNAW股票今天的价格是多少？
Aleanna, Inc.股票今天的定价为0.1901。它在0.05%范围内交易，昨天的收盘价为0.1900，交易量达到1。ANNAW的实时价格图表显示了这些更新。
Aleanna, Inc.股票是否支付股息？
Aleanna, Inc.目前的价值为0.1901。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.05%和USD。实时查看图表以跟踪ANNAW走势。
如何购买ANNAW股票？
您可以以0.1901的当前价格购买Aleanna, Inc.股票。订单通常设置在0.1901或0.1931附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ANNAW的实时图表更新。
如何投资ANNAW股票？
投资Aleanna, Inc.需要考虑年度范围0.0750 - 0.5300和当前价格0.1901。许多人在以0.1901或0.1931下订单之前，会比较-11.50%和。实时查看ANNAW价格图表，了解每日变化。
Aleanna, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aleanna, Inc.的最高价格是0.5300。在0.0750 - 0.5300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aleanna, Inc.的绩效。
Aleanna, Inc.股票的最低价格是多少？
Aleanna, Inc.（ANNAW）的最低价格为0.0750。将其与当前的0.1901和0.0750 - 0.5300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ANNAW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ANNAW股票是什么时候拆分的？
Aleanna, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1900和0.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.1900
- 开盘价
- 0.1901
- 卖价
- 0.1901
- 买价
- 0.1931
- 最低价
- 0.1901
- 最高价
- 0.1901
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- -11.50%
- 6个月变化
- -19.24%
- 年变化
- 0.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值