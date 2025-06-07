Moedas / AMPL
AMPL: Amplitude Inc - Class A
11.75 USD 0.30 (2.62%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMPL para hoje mudou para 2.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.52 e o mais alto foi 11.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Amplitude Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AMPL Notícias
Faixa diária
11.52 11.93
Faixa anual
7.55 14.69
- Fechamento anterior
- 11.45
- Open
- 11.57
- Bid
- 11.75
- Ask
- 12.05
- Low
- 11.52
- High
- 11.93
- Volume
- 557
- Mudança diária
- 2.62%
- Mudança mensal
- 6.33%
- Mudança de 6 meses
- 16.57%
- Mudança anual
- 31.87%
