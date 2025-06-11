Divisas / AMPL
AMPL: Amplitude Inc - Class A
11.45 USD 0.40 (3.62%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMPL de hoy ha cambiado un 3.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.04, mientras que el máximo ha alcanzado 11.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Amplitude Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
11.04 11.71
Rango anual
7.55 14.69
- Cierres anteriores
- 11.05
- Open
- 11.06
- Bid
- 11.45
- Ask
- 11.75
- Low
- 11.04
- High
- 11.71
- Volumen
- 7.605 K
- Cambio diario
- 3.62%
- Cambio mensual
- 3.62%
- Cambio a 6 meses
- 13.59%
- Cambio anual
- 28.51%
