AMN: AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc
19.15 USD 0.14 (0.74%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMN para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.84 e o mais alto foi 19.28.
Veja a dinâmica do par de moedas AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
18.84 19.28
Faixa anual
17.37 43.07
- Fechamento anterior
- 19.01
- Open
- 19.01
- Bid
- 19.15
- Ask
- 19.45
- Low
- 18.84
- High
- 19.28
- Volume
- 223
- Mudança diária
- 0.74%
- Mudança mensal
- -7.40%
- Mudança de 6 meses
- -21.71%
- Mudança anual
- -52.47%
