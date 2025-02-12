Valute / AMN
AMN: AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc
18.73 USD 0.51 (2.65%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMN ha avuto una variazione del -2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.60 e ad un massimo di 19.48.
Segui le dinamiche di AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.60 19.48
Intervallo Annuale
17.37 43.07
- Chiusura Precedente
- 19.24
- Apertura
- 19.27
- Bid
- 18.73
- Ask
- 19.03
- Minimo
- 18.60
- Massimo
- 19.48
- Volume
- 908
- Variazione giornaliera
- -2.65%
- Variazione Mensile
- -9.43%
- Variazione Semestrale
- -23.43%
- Variazione Annuale
- -53.51%
20 settembre, sabato