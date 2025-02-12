QuotazioniSezioni
AMN: AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc

18.73 USD 0.51 (2.65%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMN ha avuto una variazione del -2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.60 e ad un massimo di 19.48.

Segui le dinamiche di AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
18.60 19.48
Intervallo Annuale
17.37 43.07
Chiusura Precedente
19.24
Apertura
19.27
Bid
18.73
Ask
19.03
Minimo
18.60
Massimo
19.48
Volume
908
Variazione giornaliera
-2.65%
Variazione Mensile
-9.43%
Variazione Semestrale
-23.43%
Variazione Annuale
-53.51%
