AMN: AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc
19.24 USD 0.23 (1.21%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AMNの今日の為替レートは、1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり18.84の安値と19.56の高値で取引されました。
AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMN News
- AMN Healthcare stock price target lowered to $22 by JMP on Q2 results
- AMN Healthcare stock price target lowered to $22 from $27 at BMO Capital
- AMN Stock Slips Despite Q2 Earnings & Revenue Beat, Margins Down
- AMN Healthcare (AMN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, AMN Healthcare (AMN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- AMN Healthcare Services (AMN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AMN Healthcare Services earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- Analysts Estimate AMN Healthcare Services (AMN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Will AMN Healthcare (AMN) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- AMN Healthcare stock rating reiterated as Buy by Truist Securities
- AMN Is Cheap After The Sale Of Symplr (NYSE:AMN)
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- AMN Healthcare stock steady as UBS maintains Neutral rating after Smart Square sale
- symplr acquires AMN Healthcare’s Smart Square scheduling software
- Thrivent Mid Cap Stock Fund Q1 2025 Commentary
- Celia Huber joins AMN Healthcare’s board of directors
- AMN Healthcare: Demand For Therapy And Imaging Specialties, And Undervalued (NYSE:AMN)
- Moody’s downgrades AMN Healthcare’s rating, negative outlook projected
- AMN Healthcare: Finding Stabilization (NYSE:AMN)
- AMN Healthcare Stock: Signs Of Normalization (NYSE:AMN)
- AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- AMN Healthcare Services sees credit rating downgrade by Fitch
1日のレンジ
18.84 19.56
1年のレンジ
17.37 43.07
- 以前の終値
- 19.01
- 始値
- 19.01
- 買値
- 19.24
- 買値
- 19.54
- 安値
- 18.84
- 高値
- 19.56
- 出来高
- 898
- 1日の変化
- 1.21%
- 1ヶ月の変化
- -6.96%
- 6ヶ月の変化
- -21.34%
- 1年の変化
- -52.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K