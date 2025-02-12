KurseKategorien
Währungen / AMN
Zurück zum Aktien

AMN: AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc

18.99 USD 0.25 (1.30%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMN hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.99 bis zu einem Hoch von 19.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMN News

Tagesspanne
18.99 19.48
Jahresspanne
17.37 43.07
Vorheriger Schlusskurs
19.24
Eröffnung
19.27
Bid
18.99
Ask
19.29
Tief
18.99
Hoch
19.48
Volumen
11
Tagesänderung
-1.30%
Monatsänderung
-8.17%
6-Monatsänderung
-22.36%
Jahresänderung
-52.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K