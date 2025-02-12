Währungen / AMN
AMN: AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc
18.99 USD 0.25 (1.30%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMN hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.99 bis zu einem Hoch von 19.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMN News
Tagesspanne
18.99 19.48
Jahresspanne
17.37 43.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.24
- Eröffnung
- 19.27
- Bid
- 18.99
- Ask
- 19.29
- Tief
- 18.99
- Hoch
- 19.48
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -1.30%
- Monatsänderung
- -8.17%
- 6-Monatsänderung
- -22.36%
- Jahresänderung
- -52.87%
