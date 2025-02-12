货币 / AMN
AMN: AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc
19.33 USD 0.83 (4.49%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AMN汇率已更改4.49%。当日，交易品种以低点18.39和高点19.55进行交易。
关注AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
18.39 19.55
年范围
17.37 43.07
- 前一天收盘价
- 18.50
- 开盘价
- 18.39
- 卖价
- 19.33
- 买价
- 19.63
- 最低价
- 18.39
- 最高价
- 19.55
- 交易量
- 805
- 日变化
- 4.49%
- 月变化
- -6.53%
- 6个月变化
- -20.97%
- 年变化
- -52.02%
