AMN: AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc
19.01 USD 0.51 (2.76%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMN de hoy ha cambiado un 2.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.39, mientras que el máximo ha alcanzado 19.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AMN News
- AMN Healthcare stock price target lowered to $22 by JMP on Q2 results
- AMN Healthcare stock price target lowered to $22 from $27 at BMO Capital
- AMN Stock Slips Despite Q2 Earnings & Revenue Beat, Margins Down
- AMN Healthcare (AMN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, AMN Healthcare (AMN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- AMN Healthcare Services (AMN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AMN Healthcare Services earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- Analysts Estimate AMN Healthcare Services (AMN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Will AMN Healthcare (AMN) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- AMN Healthcare stock rating reiterated as Buy by Truist Securities
- AMN Is Cheap After The Sale Of Symplr (NYSE:AMN)
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- AMN Healthcare stock steady as UBS maintains Neutral rating after Smart Square sale
- symplr acquires AMN Healthcare’s Smart Square scheduling software
- Thrivent Mid Cap Stock Fund Q1 2025 Commentary
- Celia Huber joins AMN Healthcare’s board of directors
- AMN Healthcare: Demand For Therapy And Imaging Specialties, And Undervalued (NYSE:AMN)
- Moody’s downgrades AMN Healthcare’s rating, negative outlook projected
- AMN Healthcare: Finding Stabilization (NYSE:AMN)
- AMN Healthcare Stock: Signs Of Normalization (NYSE:AMN)
- AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- AMN Healthcare Services sees credit rating downgrade by Fitch
Rango diario
18.39 19.88
Rango anual
17.37 43.07
- Cierres anteriores
- 18.50
- Open
- 18.39
- Bid
- 19.01
- Ask
- 19.31
- Low
- 18.39
- High
- 19.88
- Volumen
- 2.766 K
- Cambio diario
- 2.76%
- Cambio mensual
- -8.08%
- Cambio a 6 meses
- -22.28%
- Cambio anual
- -52.82%
