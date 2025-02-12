Валюты / AMN
AMN: AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc
18.50 USD 0.27 (1.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMN за сегодня изменился на 1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.12, а максимальная — 19.06.
Следите за динамикой AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMN
- AMN Healthcare stock price target lowered to $22 by JMP on Q2 results
- AMN Healthcare stock price target lowered to $22 from $27 at BMO Capital
- AMN Stock Slips Despite Q2 Earnings & Revenue Beat, Margins Down
- AMN Healthcare (AMN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, AMN Healthcare (AMN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- AMN Healthcare Services (AMN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AMN Healthcare Services earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- Analysts Estimate AMN Healthcare Services (AMN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Will AMN Healthcare (AMN) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- AMN Healthcare stock rating reiterated as Buy by Truist Securities
- AMN Is Cheap After The Sale Of Symplr (NYSE:AMN)
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- AMN Healthcare stock steady as UBS maintains Neutral rating after Smart Square sale
- symplr acquires AMN Healthcare’s Smart Square scheduling software
- Thrivent Mid Cap Stock Fund Q1 2025 Commentary
- Celia Huber joins AMN Healthcare’s board of directors
- AMN Healthcare: Demand For Therapy And Imaging Specialties, And Undervalued (NYSE:AMN)
- Moody’s downgrades AMN Healthcare’s rating, negative outlook projected
- AMN Healthcare: Finding Stabilization (NYSE:AMN)
- AMN Healthcare Stock: Signs Of Normalization (NYSE:AMN)
- AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- AMN Healthcare Services sees credit rating downgrade by Fitch
Дневной диапазон
18.12 19.06
Годовой диапазон
17.37 43.07
- Предыдущее закрытие
- 18.23
- Open
- 18.23
- Bid
- 18.50
- Ask
- 18.80
- Low
- 18.12
- High
- 19.06
- Объем
- 2.428 K
- Дневное изменение
- 1.48%
- Месячное изменение
- -10.54%
- 6-месячное изменение
- -24.37%
- Годовое изменение
- -54.08%
