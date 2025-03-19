- Visão do mercado
AIVL: WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
A taxa do AIVL para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 113.52 e o mais alto foi 113.93.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AIVL Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AIVL hoje?
Hoje WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) está avaliado em 113.93. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 113.87, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AIVL em tempo real.
As ações de WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund está avaliado em 113.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.52% e USD. Monitore os movimentos de AIVL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AIVL?
Você pode comprar ações de WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) pelo preço atual 113.93. Ordens geralmente são executadas perto de 113.93 ou 114.23, enquanto 8 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AIVL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AIVL?
Investir em WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund envolve considerar a faixa anual 95.92 - 115.34 e o preço atual 113.93. Muitos comparam 0.24% e 4.06% antes de enviar ordens em 113.93 ou 114.23. Estude as mudanças diárias de preço de AIVL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund?
O maior preço de WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) no último ano foi 115.34. As ações oscilaram bastante dentro de 95.92 - 115.34, e a comparação com 113.87 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund?
O menor preço de WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) no ano foi 95.92. A comparação com o preço atual 113.93 e 95.92 - 115.34 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AIVL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AIVL?
No passado WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 113.87 e 2.52% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 113.87
- Open
- 113.89
- Bid
- 113.93
- Ask
- 114.23
- Low
- 113.52
- High
- 113.93
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- 0.24%
- Mudança de 6 meses
- 4.06%
- Mudança anual
- 2.52%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8