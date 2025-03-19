- Aperçu
AIVL: WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
Le taux de change de AIVL a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 113.65 et à un maximum de 113.87.
Suivez la dynamique WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AIVL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AIVL aujourd'hui ?
L'action WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund est cotée à 113.87 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.20%, a clôturé hier à 113.64 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de AIVL présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund est actuellement valorisé à 113.87. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.47% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AIVL.
Comment acheter des actions AIVL ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund au cours actuel de 113.87. Les ordres sont généralement placés à proximité de 113.87 ou de 114.17, le 16 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AIVL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AIVL ?
Investir dans WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 95.92 - 115.34 et le prix actuel 113.87. Beaucoup comparent 0.18% et 4.00% avant de passer des ordres à 113.87 ou 114.17. Consultez le graphique du cours de AIVL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund l'année dernière était 115.34. Au cours de 95.92 - 115.34, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 113.64 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) sur l'année a été 95.92. Sa comparaison avec 113.87 et 95.92 - 115.34 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AIVL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AIVL a-t-elle été divisée ?
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 113.64 et 2.47% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 113.64
- Ouverture
- 113.76
- Bid
- 113.87
- Ask
- 114.17
- Plus Bas
- 113.65
- Plus Haut
- 113.87
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- 0.20%
- Changement Mensuel
- 0.18%
- Changement à 6 Mois
- 4.00%
- Changement Annuel
- 2.47%
