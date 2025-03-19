报价部分
货币 / AIVL
回到股票

AIVL: WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

113.87 USD 0.23 (0.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AIVL汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点113.65和高点113.87进行交易。

关注WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIVL新闻

常见问题解答

AIVL股票今天的价格是多少？

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund股票今天的定价为113.87。它在0.20%范围内交易，昨天的收盘价为113.64，交易量达到16。AIVL的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund股票是否支付股息？

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund目前的价值为113.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.47%和USD。实时查看图表以跟踪AIVL走势。

如何购买AIVL股票？

您可以以113.87的当前价格购买WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund股票。订单通常设置在113.87或114.17附近，而16和0.10%显示市场活动。立即关注AIVL的实时图表更新。

如何投资AIVL股票？

投资WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund需要考虑年度范围95.92 - 115.34和当前价格113.87。许多人在以113.87或114.17下订单之前，会比较0.18%和。实时查看AIVL价格图表，了解每日变化。

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund的最高价格是115.34。在95.92 - 115.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund的绩效。

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund（AIVL）的最低价格为95.92。将其与当前的113.87和95.92 - 115.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AIVL股票是什么时候拆分的？

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、113.64和2.47%中可见。

日范围
113.65 113.87
年范围
95.92 115.34
前一天收盘价
113.64
开盘价
113.76
卖价
113.87
买价
114.17
最低价
113.65
最高价
113.87
交易量
16
日变化
0.20%
月变化
0.18%
6个月变化
4.00%
年变化
2.47%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8