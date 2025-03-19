AIVL: WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
今日AIVL汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点113.65和高点113.87进行交易。
关注WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AIVL新闻
常见问题解答
AIVL股票今天的价格是多少？
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund股票今天的定价为113.87。它在0.20%范围内交易，昨天的收盘价为113.64，交易量达到16。AIVL的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund股票是否支付股息？
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund目前的价值为113.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.47%和USD。实时查看图表以跟踪AIVL走势。
如何购买AIVL股票？
您可以以113.87的当前价格购买WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund股票。订单通常设置在113.87或114.17附近，而16和0.10%显示市场活动。立即关注AIVL的实时图表更新。
如何投资AIVL股票？
投资WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund需要考虑年度范围95.92 - 115.34和当前价格113.87。许多人在以113.87或114.17下订单之前，会比较0.18%和。实时查看AIVL价格图表，了解每日变化。
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund的最高价格是115.34。在95.92 - 115.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund的绩效。
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund（AIVL）的最低价格为95.92。将其与当前的113.87和95.92 - 115.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AIVL股票是什么时候拆分的？
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、113.64和2.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 113.64
- 开盘价
- 113.76
- 卖价
- 113.87
- 买价
- 114.17
- 最低价
- 113.65
- 最高价
- 113.87
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- 4.00%
- 年变化
- 2.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8