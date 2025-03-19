- Übersicht
AIVL: WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
Der Wechselkurs von AIVL hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 113.52 bis zu einem Hoch von 113.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AIVL News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AIVL heute?
Die Aktie von WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) notiert heute bei 113.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 113.87 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von AIVL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AIVL Dividenden?
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund wird derzeit mit 113.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AIVL zu verfolgen.
Wie kaufe ich AIVL-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) zum aktuellen Kurs von 113.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 113.93 oder 114.23 platziert, während 8 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AIVL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AIVL-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund müssen die jährliche Spanne 95.92 - 115.34 und der aktuelle Kurs 113.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.24% und 4.06%, bevor sie Orders zu 113.93 oder 114.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AIVL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) im vergangenen Jahr lag bei 115.34. Innerhalb von 95.92 - 115.34 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 113.87 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) im Laufe des Jahres betrug 95.92. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 113.93 und der Spanne 95.92 - 115.34 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AIVL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AIVL statt?
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 113.87 und 2.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 113.87
- Eröffnung
- 113.89
- Bid
- 113.93
- Ask
- 114.23
- Tief
- 113.52
- Hoch
- 113.93
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 0.24%
- 6-Monatsänderung
- 4.06%
- Jahresänderung
- 2.52%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8