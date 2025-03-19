- Обзор рынка
AIVL: WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
Курс AIVL за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.65, а максимальная — 113.87.
Следите за динамикой WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AIVL сегодня?
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) сегодня оценивается на уровне 113.87. Инструмент торгуется в пределах 0.20%, вчерашнее закрытие составило 113.64, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIVL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund?
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund в настоящее время оценивается в 113.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.47% и USD. Отслеживайте движения AIVL на графике в реальном времени.
Как купить акции AIVL?
Вы можете купить акции WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) по текущей цене 113.87. Ордера обычно размещаются около 113.87 или 114.17, тогда как 16 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIVL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AIVL?
Инвестирование в WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund предполагает учет годового диапазона 95.92 - 115.34 и текущей цены 113.87. Многие сравнивают 0.18% и 4.00% перед размещением ордеров на 113.87 или 114.17. Изучайте ежедневные изменения цены AIVL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund?
Самая высокая цена WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) за последний год составила 115.34. Акции заметно колебались в пределах 95.92 - 115.34, сравнение с 113.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund?
Самая низкая цена WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) за год составила 95.92. Сравнение с текущими 113.87 и 95.92 - 115.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIVL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AIVL?
В прошлом WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 113.64 и 2.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 113.64
- Open
- 113.76
- Bid
- 113.87
- Ask
- 114.17
- Low
- 113.65
- High
- 113.87
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- 4.00%
- Годовое изменение
- 2.47%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8