ADAMZ: ADAMAS TRUST, INC.
A taxa do ADAMZ para hoje mudou para 0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.52 e o mais alto foi 20.97.
Veja a dinâmica do par de moedas ADAMAS TRUST, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ADAMZ hoje?
Hoje ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) está avaliado em 19.66. O instrumento é negociado dentro de 0.82%, o fechamento de ontem foi 19.50, e o volume de negociação atingiu 32. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ADAMZ em tempo real.
As ações de ADAMAS TRUST, INC. pagam dividendos?
Atualmente ADAMAS TRUST, INC. está avaliado em 19.66. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.42% e USD. Monitore os movimentos de ADAMZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ADAMZ?
Você pode comprar ações de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) pelo preço atual 19.66. Ordens geralmente são executadas perto de 19.66 ou 19.96, enquanto 32 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ADAMZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ADAMZ?
Investir em ADAMAS TRUST, INC. envolve considerar a faixa anual 17.94 - 21.72 e o preço atual 19.66. Muitos comparam 3.42% e 3.42% antes de enviar ordens em 19.66 ou 19.96. Estude as mudanças diárias de preço de ADAMZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ADAMAS TRUST, INC.?
O maior preço de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) no último ano foi 21.72. As ações oscilaram bastante dentro de 17.94 - 21.72, e a comparação com 19.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ADAMAS TRUST, INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ADAMAS TRUST, INC.?
O menor preço de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) no ano foi 17.94. A comparação com o preço atual 19.66 e 17.94 - 21.72 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ADAMZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ADAMZ?
No passado ADAMAS TRUST, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.50 e 3.42% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.50
- Open
- 19.64
- Bid
- 19.66
- Ask
- 19.96
- Low
- 19.52
- High
- 20.97
- Volume
- 32
- Mudança diária
- 0.82%
- Mudança mensal
- 3.42%
- Mudança de 6 meses
- 3.42%
- Mudança anual
- 3.42%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4