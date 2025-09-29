- Panorámica
ADAMZ: ADAMAS TRUST, INC.
El tipo de cambio de ADAMZ de hoy ha cambiado un 0.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.52, mientras que el máximo ha alcanzado 20.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ADAMAS TRUST, INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ADAMZ hoy?
ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) se evalúa hoy en 19.66. El instrumento se negocia dentro de 0.82%; el cierre de ayer ha sido 19.50 y el volumen comercial ha alcanzado 32. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ADAMZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ADAMAS TRUST, INC.?
ADAMAS TRUST, INC. se evalúa actualmente en 19.66. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.42% y USD. Monitoree los movimientos de ADAMZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ADAMZ?
Puede comprar acciones de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) al precio actual de 19.66. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.66 o 19.96, mientras que 32 y 0.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ADAMZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ADAMZ?
Invertir en ADAMAS TRUST, INC. implica tener en cuenta el rango anual 17.94 - 21.72 y el precio actual 19.66. Muchos comparan 3.42% y 3.42% antes de colocar órdenes en 19.66 o 19.96. Estudie los cambios diarios de precios de ADAMZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ADAMAS TRUST, INC.?
El precio más alto de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) en el último año ha sido 21.72. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.94 - 21.72, una comparación con 19.50 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ADAMAS TRUST, INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ADAMAS TRUST, INC.?
El precio más bajo de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) para el año ha sido 17.94. La comparación con los actuales 19.66 y 17.94 - 21.72 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ADAMZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ADAMZ?
En el pasado, ADAMAS TRUST, INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.50 y 3.42% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 19.50
- Open
- 19.64
- Bid
- 19.66
- Ask
- 19.96
- Low
- 19.52
- High
- 20.97
- Volumen
- 32
- Cambio diario
- 0.82%
- Cambio mensual
- 3.42%
- Cambio a 6 meses
- 3.42%
- Cambio anual
- 3.42%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.