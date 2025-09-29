- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ADAMZ: ADAMAS TRUST, INC.
ADAMZの今日の為替レートは、0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり19.52の安値と20.97の高値で取引されました。
ADAMAS TRUST, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
よくあるご質問
ADAMZ株の現在の価格は？
ADAMAS TRUST, INC.の株価は本日19.66です。0.82%内で取引され、前日の終値は19.50、取引量は32に達しました。ADAMZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ADAMAS TRUST, INC.の株は配当を出しますか？
ADAMAS TRUST, INC.の現在の価格は19.66です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.42%やUSDにも注目します。ADAMZの動きはライブチャートで確認できます。
ADAMZ株を買う方法は？
ADAMAS TRUST, INC.の株は現在19.66で購入可能です。注文は通常19.66または19.96付近で行われ、32や0.10%が市場の動きを示します。ADAMZの最新情報はライブチャートで確認できます。
ADAMZ株に投資する方法は？
ADAMAS TRUST, INC.への投資では、年間の値幅17.94 - 21.72と現在の19.66を考慮します。注文は多くの場合19.66や19.96で行われる前に、3.42%や3.42%と比較されます。ADAMZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ADAMAS TRUST, INC.の株の最高値は？
ADAMAS TRUST, INC.の過去1年の最高値は21.72でした。17.94 - 21.72内で株価は大きく変動し、19.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ADAMAS TRUST, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ADAMAS TRUST, INC.の株の最低値は？
ADAMAS TRUST, INC.(ADAMZ)の年間最安値は17.94でした。現在の19.66や17.94 - 21.72と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ADAMZの動きはライブチャートで確認できます。
ADAMZの株式分割はいつ行われましたか？
ADAMAS TRUST, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.50、3.42%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 19.50
- 始値
- 19.64
- 買値
- 19.66
- 買値
- 19.96
- 安値
- 19.52
- 高値
- 20.97
- 出来高
- 32
- 1日の変化
- 0.82%
- 1ヶ月の変化
- 3.42%
- 6ヶ月の変化
- 3.42%
- 1年の変化
- 3.42%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前