ADAMZ: ADAMAS TRUST, INC.
Der Wechselkurs von ADAMZ hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.52 bis zu einem Hoch von 20.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die ADAMAS TRUST, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ADAMZ heute?
Die Aktie von ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) notiert heute bei 19.66. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.82% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.50 und das Handelsvolumen erreichte 32. Das Live-Chart von ADAMZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ADAMZ Dividenden?
ADAMAS TRUST, INC. wird derzeit mit 19.66 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ADAMZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich ADAMZ-Aktien?
Sie können Aktien von ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) zum aktuellen Kurs von 19.66 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.66 oder 19.96 platziert, während 32 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ADAMZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ADAMZ-Aktien?
Bei einer Investition in ADAMAS TRUST, INC. müssen die jährliche Spanne 17.94 - 21.72 und der aktuelle Kurs 19.66 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.42% und 3.42%, bevor sie Orders zu 19.66 oder 19.96 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ADAMZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ADAMAS TRUST, INC.?
Der höchste Kurs von ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) im vergangenen Jahr lag bei 21.72. Innerhalb von 17.94 - 21.72 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ADAMAS TRUST, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ADAMAS TRUST, INC.?
Der niedrigste Kurs von ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) im Laufe des Jahres betrug 17.94. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.66 und der Spanne 17.94 - 21.72 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ADAMZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ADAMZ statt?
ADAMAS TRUST, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.50 und 3.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.50
- Eröffnung
- 19.64
- Bid
- 19.66
- Ask
- 19.96
- Tief
- 19.52
- Hoch
- 20.97
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- 0.82%
- Monatsänderung
- 3.42%
- 6-Monatsänderung
- 3.42%
- Jahresänderung
- 3.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4