ADAMZ: ADAMAS TRUST, INC.
Курс ADAMZ за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.52, а максимальная — 20.97.
Следите за динамикой ADAMAS TRUST, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ADAMZ сегодня?
ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) сегодня оценивается на уровне 19.65. Инструмент торгуется в пределах 0.77%, вчерашнее закрытие составило 19.50, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAMZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ADAMAS TRUST, INC.?
ADAMAS TRUST, INC. в настоящее время оценивается в 19.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.37% и USD. Отслеживайте движения ADAMZ на графике в реальном времени.
Как купить акции ADAMZ?
Вы можете купить акции ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) по текущей цене 19.65. Ордера обычно размещаются около 19.65 или 19.95, тогда как 30 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAMZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ADAMZ?
Инвестирование в ADAMAS TRUST, INC. предполагает учет годового диапазона 17.94 - 21.72 и текущей цены 19.65. Многие сравнивают 3.37% и 3.37% перед размещением ордеров на 19.65 или 19.95. Изучайте ежедневные изменения цены ADAMZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?
Самая высокая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) за последний год составила 21.72. Акции заметно колебались в пределах 17.94 - 21.72, сравнение с 19.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ADAMAS TRUST, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?
Самая низкая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) за год составила 17.94. Сравнение с текущими 19.65 и 17.94 - 21.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAMZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ADAMZ?
В прошлом ADAMAS TRUST, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.50 и 3.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.50
- Open
- 19.64
- Bid
- 19.65
- Ask
- 19.95
- Low
- 19.52
- High
- 20.97
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- 0.77%
- Месячное изменение
- 3.37%
- 6-месячное изменение
- 3.37%
- Годовое изменение
- 3.37%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%