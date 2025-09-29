КотировкиРазделы
ADAMZ: ADAMAS TRUST, INC.

19.65 USD 0.15 (0.77%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADAMZ за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.52, а максимальная — 20.97.

Следите за динамикой ADAMAS TRUST, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ADAMZ сегодня?

ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) сегодня оценивается на уровне 19.65. Инструмент торгуется в пределах 0.77%, вчерашнее закрытие составило 19.50, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAMZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ADAMAS TRUST, INC.?

ADAMAS TRUST, INC. в настоящее время оценивается в 19.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.37% и USD. Отслеживайте движения ADAMZ на графике в реальном времени.

Как купить акции ADAMZ?

Вы можете купить акции ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) по текущей цене 19.65. Ордера обычно размещаются около 19.65 или 19.95, тогда как 30 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAMZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ADAMZ?

Инвестирование в ADAMAS TRUST, INC. предполагает учет годового диапазона 17.94 - 21.72 и текущей цены 19.65. Многие сравнивают 3.37% и 3.37% перед размещением ордеров на 19.65 или 19.95. Изучайте ежедневные изменения цены ADAMZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?

Самая высокая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) за последний год составила 21.72. Акции заметно колебались в пределах 17.94 - 21.72, сравнение с 19.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ADAMAS TRUST, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?

Самая низкая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) за год составила 17.94. Сравнение с текущими 19.65 и 17.94 - 21.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAMZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ADAMZ?

В прошлом ADAMAS TRUST, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.50 и 3.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.52 20.97
Годовой диапазон
17.94 21.72
Предыдущее закрытие
19.50
Open
19.64
Bid
19.65
Ask
19.95
Low
19.52
High
20.97
Объем
30
Дневное изменение
0.77%
Месячное изменение
3.37%
6-месячное изменение
3.37%
Годовое изменение
3.37%
