ADAMZ: ADAMAS TRUST, INC.
Il tasso di cambio ADAMZ ha avuto una variazione del 0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.52 e ad un massimo di 20.97.
Segui le dinamiche di ADAMAS TRUST, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ADAMZ oggi?
Oggi le azioni ADAMAS TRUST, INC. sono prezzate a 19.66. Viene scambiato all'interno di 0.82%, la chiusura di ieri è stata 19.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ADAMZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ADAMAS TRUST, INC. pagano dividendi?
ADAMAS TRUST, INC. è attualmente valutato a 19.66. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ADAMZ.
Come acquistare azioni ADAMZ?
Puoi acquistare azioni ADAMAS TRUST, INC. al prezzo attuale di 19.66. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.66 o 19.96, mentre 32 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ADAMZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ADAMZ?
Investire in ADAMAS TRUST, INC. implica considerare l'intervallo annuale 17.94 - 21.72 e il prezzo attuale 19.66. Molti confrontano 3.42% e 3.42% prima di effettuare ordini su 19.66 o 19.96. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ADAMZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ADAMAS TRUST, INC.?
Il prezzo massimo di ADAMAS TRUST, INC. nell'ultimo anno è stato 21.72. All'interno di 17.94 - 21.72, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ADAMAS TRUST, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ADAMAS TRUST, INC.?
Il prezzo più basso di ADAMAS TRUST, INC. (ADAMZ) nel corso dell'anno è stato 17.94. Confrontandolo con gli attuali 19.66 e 17.94 - 21.72 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ADAMZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ADAMZ?
ADAMAS TRUST, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.50 e 3.42%.
- Chiusura Precedente
- 19.50
- Apertura
- 19.64
- Bid
- 19.66
- Ask
- 19.96
- Minimo
- 19.52
- Massimo
- 20.97
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- 0.82%
- Variazione Mensile
- 3.42%
- Variazione Semestrale
- 3.42%
- Variazione Annuale
- 3.42%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4