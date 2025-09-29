报价部分
ADAMZ: ADAMAS TRUST, INC.

19.66 USD 0.16 (0.82%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ADAMZ汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点19.52和高点20.97进行交易。

关注ADAMAS TRUST, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ADAMZ股票今天的价格是多少？

ADAMAS TRUST, INC.股票今天的定价为19.66。它在0.82%范围内交易，昨天的收盘价为19.50，交易量达到32。ADAMZ的实时价格图表显示了这些更新。

ADAMAS TRUST, INC.股票是否支付股息？

ADAMAS TRUST, INC.目前的价值为19.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.42%和USD。实时查看图表以跟踪ADAMZ走势。

如何购买ADAMZ股票？

您可以以19.66的当前价格购买ADAMAS TRUST, INC.股票。订单通常设置在19.66或19.96附近，而32和0.10%显示市场活动。立即关注ADAMZ的实时图表更新。

如何投资ADAMZ股票？

投资ADAMAS TRUST, INC.需要考虑年度范围17.94 - 21.72和当前价格19.66。许多人在以19.66或19.96下订单之前，会比较3.42%和。实时查看ADAMZ价格图表，了解每日变化。

ADAMAS TRUST, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ADAMAS TRUST, INC.的最高价格是21.72。在17.94 - 21.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ADAMAS TRUST, INC.的绩效。

ADAMAS TRUST, INC.股票的最低价格是多少？

ADAMAS TRUST, INC.（ADAMZ）的最低价格为17.94。将其与当前的19.66和17.94 - 21.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ADAMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ADAMZ股票是什么时候拆分的？

ADAMAS TRUST, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.50和3.42%中可见。

日范围
19.52 20.97
年范围
17.94 21.72
前一天收盘价
19.50
开盘价
19.64
卖价
19.66
买价
19.96
最低价
19.52
最高价
20.97
交易量
32
日变化
0.82%
月变化
3.42%
6个月变化
3.42%
年变化
3.42%
