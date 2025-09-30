CotaçõesSeções
Moedas / ADAMH
ADAMH: ADAMAS TRUST, INC.

25.2600 USD 0.0700 (0.28%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ADAMH para hoje mudou para 0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.1550 e o mais alto foi 25.3100.

Veja a dinâmica do par de moedas ADAMAS TRUST, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ADAMH hoje?

Hoje ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) está avaliado em 25.2600. O instrumento é negociado dentro de 0.28%, o fechamento de ontem foi 25.1900, e o volume de negociação atingiu 34. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ADAMH em tempo real.

As ações de ADAMAS TRUST, INC. pagam dividendos?

Atualmente ADAMAS TRUST, INC. está avaliado em 25.2600. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.43% e USD. Monitore os movimentos de ADAMH no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ADAMH?

Você pode comprar ações de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) pelo preço atual 25.2600. Ordens geralmente são executadas perto de 25.2600 ou 25.2630, enquanto 34 e 0.42% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ADAMH no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ADAMH?

Investir em ADAMAS TRUST, INC. envolve considerar a faixa anual 25.0100 - 25.7400 e o preço atual 25.2600. Muitos comparam -0.43% e -0.43% antes de enviar ordens em 25.2600 ou 25.2630. Estude as mudanças diárias de preço de ADAMH no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ADAMAS TRUST, INC.?

O maior preço de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) no último ano foi 25.7400. As ações oscilaram bastante dentro de 25.0100 - 25.7400, e a comparação com 25.1900 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ADAMAS TRUST, INC. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ADAMAS TRUST, INC.?

O menor preço de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) no ano foi 25.0100. A comparação com o preço atual 25.2600 e 25.0100 - 25.7400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ADAMH em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ADAMH?

No passado ADAMAS TRUST, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.1900 e -0.43% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.1550 25.3100
Faixa anual
25.0100 25.7400
Fechamento anterior
25.1900
Open
25.1550
Bid
25.2600
Ask
25.2630
Low
25.1550
High
25.3100
Volume
34
Mudança diária
0.28%
Mudança mensal
-0.43%
Mudança de 6 meses
-0.43%
Mudança anual
-0.43%
