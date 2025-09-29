КотировкиРазделы
Валюты / ADAMH
Назад в Рынок акций США

ADAMH: ADAMAS TRUST, INC.

25.2600 USD 0.0700 (0.28%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADAMH за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.1550, а максимальная — 25.3100.

Следите за динамикой ADAMAS TRUST, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ADAMH сегодня?

ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) сегодня оценивается на уровне 25.2600. Инструмент торгуется в пределах 0.28%, вчерашнее закрытие составило 25.1900, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAMH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ADAMAS TRUST, INC.?

ADAMAS TRUST, INC. в настоящее время оценивается в 25.2600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.43% и USD. Отслеживайте движения ADAMH на графике в реальном времени.

Как купить акции ADAMH?

Вы можете купить акции ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) по текущей цене 25.2600. Ордера обычно размещаются около 25.2600 или 25.2630, тогда как 34 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAMH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ADAMH?

Инвестирование в ADAMAS TRUST, INC. предполагает учет годового диапазона 25.0100 - 25.7400 и текущей цены 25.2600. Многие сравнивают -0.43% и -0.43% перед размещением ордеров на 25.2600 или 25.2630. Изучайте ежедневные изменения цены ADAMH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?

Самая высокая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) за последний год составила 25.7400. Акции заметно колебались в пределах 25.0100 - 25.7400, сравнение с 25.1900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ADAMAS TRUST, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?

Самая низкая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) за год составила 25.0100. Сравнение с текущими 25.2600 и 25.0100 - 25.7400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAMH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ADAMH?

В прошлом ADAMAS TRUST, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.1900 и -0.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.1550 25.3100
Годовой диапазон
25.0100 25.7400
Предыдущее закрытие
25.1900
Open
25.1550
Bid
25.2600
Ask
25.2630
Low
25.1550
High
25.3100
Объем
34
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
-0.43%
6-месячное изменение
-0.43%
Годовое изменение
-0.43%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.