ADAMH: ADAMAS TRUST, INC.
Курс ADAMH за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.1550, а максимальная — 25.3100.
Следите за динамикой ADAMAS TRUST, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ADAMH сегодня?
ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) сегодня оценивается на уровне 25.2600. Инструмент торгуется в пределах 0.28%, вчерашнее закрытие составило 25.1900, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAMH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ADAMAS TRUST, INC.?
ADAMAS TRUST, INC. в настоящее время оценивается в 25.2600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.43% и USD. Отслеживайте движения ADAMH на графике в реальном времени.
Как купить акции ADAMH?
Вы можете купить акции ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) по текущей цене 25.2600. Ордера обычно размещаются около 25.2600 или 25.2630, тогда как 34 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAMH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ADAMH?
Инвестирование в ADAMAS TRUST, INC. предполагает учет годового диапазона 25.0100 - 25.7400 и текущей цены 25.2600. Многие сравнивают -0.43% и -0.43% перед размещением ордеров на 25.2600 или 25.2630. Изучайте ежедневные изменения цены ADAMH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?
Самая высокая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) за последний год составила 25.7400. Акции заметно колебались в пределах 25.0100 - 25.7400, сравнение с 25.1900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ADAMAS TRUST, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?
Самая низкая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) за год составила 25.0100. Сравнение с текущими 25.2600 и 25.0100 - 25.7400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAMH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ADAMH?
В прошлом ADAMAS TRUST, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.1900 и -0.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.1900
- Open
- 25.1550
- Bid
- 25.2600
- Ask
- 25.2630
- Low
- 25.1550
- High
- 25.3100
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- -0.43%
- 6-месячное изменение
- -0.43%
- Годовое изменение
- -0.43%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%