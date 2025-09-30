- Übersicht
ADAMH: ADAMAS TRUST, INC.
Der Wechselkurs von ADAMH hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.1550 bis zu einem Hoch von 25.3100 gehandelt.
Verfolgen Sie die ADAMAS TRUST, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ADAMH heute?
Die Aktie von ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) notiert heute bei 25.2600. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.1900 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von ADAMH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ADAMH Dividenden?
ADAMAS TRUST, INC. wird derzeit mit 25.2600 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ADAMH zu verfolgen.
Wie kaufe ich ADAMH-Aktien?
Sie können Aktien von ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) zum aktuellen Kurs von 25.2600 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.2600 oder 25.2630 platziert, während 34 und 0.42% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ADAMH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ADAMH-Aktien?
Bei einer Investition in ADAMAS TRUST, INC. müssen die jährliche Spanne 25.0100 - 25.7400 und der aktuelle Kurs 25.2600 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.43% und -0.43%, bevor sie Orders zu 25.2600 oder 25.2630 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ADAMH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ADAMAS TRUST, INC.?
Der höchste Kurs von ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) im vergangenen Jahr lag bei 25.7400. Innerhalb von 25.0100 - 25.7400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.1900 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ADAMAS TRUST, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ADAMAS TRUST, INC.?
Der niedrigste Kurs von ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) im Laufe des Jahres betrug 25.0100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.2600 und der Spanne 25.0100 - 25.7400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ADAMH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ADAMH statt?
ADAMAS TRUST, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.1900 und -0.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.1900
- Eröffnung
- 25.1550
- Bid
- 25.2600
- Ask
- 25.2630
- Tief
- 25.1550
- Hoch
- 25.3100
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- 0.28%
- Monatsänderung
- -0.43%
- 6-Monatsänderung
- -0.43%
- Jahresänderung
- -0.43%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4