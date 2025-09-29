- 概要
ADAMH: ADAMAS TRUST, INC.
ADAMHの今日の為替レートは、0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり25.1550の安値と25.3100の高値で取引されました。
ADAMAS TRUST, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ADAMH株の現在の価格は？
ADAMAS TRUST, INC.の株価は本日25.2600です。0.28%内で取引され、前日の終値は25.1900、取引量は34に達しました。ADAMHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ADAMAS TRUST, INC.の株は配当を出しますか？
ADAMAS TRUST, INC.の現在の価格は25.2600です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.43%やUSDにも注目します。ADAMHの動きはライブチャートで確認できます。
ADAMH株を買う方法は？
ADAMAS TRUST, INC.の株は現在25.2600で購入可能です。注文は通常25.2600または25.2630付近で行われ、34や0.42%が市場の動きを示します。ADAMHの最新情報はライブチャートで確認できます。
ADAMH株に投資する方法は？
ADAMAS TRUST, INC.への投資では、年間の値幅25.0100 - 25.7400と現在の25.2600を考慮します。注文は多くの場合25.2600や25.2630で行われる前に、-0.43%や-0.43%と比較されます。ADAMHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ADAMAS TRUST, INC.の株の最高値は？
ADAMAS TRUST, INC.の過去1年の最高値は25.7400でした。25.0100 - 25.7400内で株価は大きく変動し、25.1900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ADAMAS TRUST, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ADAMAS TRUST, INC.の株の最低値は？
ADAMAS TRUST, INC.(ADAMH)の年間最安値は25.0100でした。現在の25.2600や25.0100 - 25.7400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ADAMHの動きはライブチャートで確認できます。
ADAMHの株式分割はいつ行われましたか？
ADAMAS TRUST, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.1900、-0.43%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.1900
- 始値
- 25.1550
- 買値
- 25.2600
- 買値
- 25.2630
- 安値
- 25.1550
- 高値
- 25.3100
- 出来高
- 34
- 1日の変化
- 0.28%
- 1ヶ月の変化
- -0.43%
- 6ヶ月の変化
- -0.43%
- 1年の変化
- -0.43%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前