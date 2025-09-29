クォートセクション
ADAMH: ADAMAS TRUST, INC.

25.2600 USD 0.0700 (0.28%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ADAMHの今日の為替レートは、0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり25.1550の安値と25.3100の高値で取引されました。

ADAMAS TRUST, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ADAMH株の現在の価格は？

ADAMAS TRUST, INC.の株価は本日25.2600です。0.28%内で取引され、前日の終値は25.1900、取引量は34に達しました。ADAMHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ADAMAS TRUST, INC.の株は配当を出しますか？

ADAMAS TRUST, INC.の現在の価格は25.2600です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.43%やUSDにも注目します。ADAMHの動きはライブチャートで確認できます。

ADAMH株を買う方法は？

ADAMAS TRUST, INC.の株は現在25.2600で購入可能です。注文は通常25.2600または25.2630付近で行われ、34や0.42%が市場の動きを示します。ADAMHの最新情報はライブチャートで確認できます。

ADAMH株に投資する方法は？

ADAMAS TRUST, INC.への投資では、年間の値幅25.0100 - 25.7400と現在の25.2600を考慮します。注文は多くの場合25.2600や25.2630で行われる前に、-0.43%や-0.43%と比較されます。ADAMHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ADAMAS TRUST, INC.の株の最高値は？

ADAMAS TRUST, INC.の過去1年の最高値は25.7400でした。25.0100 - 25.7400内で株価は大きく変動し、25.1900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ADAMAS TRUST, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ADAMAS TRUST, INC.の株の最低値は？

ADAMAS TRUST, INC.(ADAMH)の年間最安値は25.0100でした。現在の25.2600や25.0100 - 25.7400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ADAMHの動きはライブチャートで確認できます。

ADAMHの株式分割はいつ行われましたか？

ADAMAS TRUST, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.1900、-0.43%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.1550 25.3100
1年のレンジ
25.0100 25.7400
以前の終値
25.1900
始値
25.1550
買値
25.2600
買値
25.2630
安値
25.1550
高値
25.3100
出来高
34
1日の変化
0.28%
1ヶ月の変化
-0.43%
6ヶ月の変化
-0.43%
1年の変化
-0.43%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待