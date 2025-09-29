- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ADAMH: ADAMAS TRUST, INC.
El tipo de cambio de ADAMH de hoy ha cambiado un 0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.1550, mientras que el máximo ha alcanzado 25.3100.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ADAMAS TRUST, INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ADAMH hoy?
ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) se evalúa hoy en 25.2600. El instrumento se negocia dentro de 0.28%; el cierre de ayer ha sido 25.1900 y el volumen comercial ha alcanzado 34. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ADAMH en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ADAMAS TRUST, INC.?
ADAMAS TRUST, INC. se evalúa actualmente en 25.2600. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.43% y USD. Monitoree los movimientos de ADAMH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ADAMH?
Puede comprar acciones de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) al precio actual de 25.2600. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.2600 o 25.2630, mientras que 34 y 0.42% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ADAMH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ADAMH?
Invertir en ADAMAS TRUST, INC. implica tener en cuenta el rango anual 25.0100 - 25.7400 y el precio actual 25.2600. Muchos comparan -0.43% y -0.43% antes de colocar órdenes en 25.2600 o 25.2630. Estudie los cambios diarios de precios de ADAMH en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ADAMAS TRUST, INC.?
El precio más alto de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) en el último año ha sido 25.7400. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.0100 - 25.7400, una comparación con 25.1900 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ADAMAS TRUST, INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ADAMAS TRUST, INC.?
El precio más bajo de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) para el año ha sido 25.0100. La comparación con los actuales 25.2600 y 25.0100 - 25.7400 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ADAMH en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ADAMH?
En el pasado, ADAMAS TRUST, INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.1900 y -0.43% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.1900
- Open
- 25.1550
- Bid
- 25.2600
- Ask
- 25.2630
- Low
- 25.1550
- High
- 25.3100
- Volumen
- 34
- Cambio diario
- 0.28%
- Cambio mensual
- -0.43%
- Cambio a 6 meses
- -0.43%
- Cambio anual
- -0.43%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.