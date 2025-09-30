- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ADAMH: ADAMAS TRUST, INC.
Le taux de change de ADAMH a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.1550 et à un maximum de 25.3100.
Suivez la dynamique ADAMAS TRUST, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ADAMH aujourd'hui ?
L'action ADAMAS TRUST, INC. est cotée à 25.2600 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.28%, a clôturé hier à 25.1900 et son volume d'échange a atteint 34. Le graphique en temps réel du cours de ADAMH présente ces mises à jour.
L'action ADAMAS TRUST, INC. verse-t-elle des dividendes ?
ADAMAS TRUST, INC. est actuellement valorisé à 25.2600. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.43% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ADAMH.
Comment acheter des actions ADAMH ?
Vous pouvez acheter des actions ADAMAS TRUST, INC. au cours actuel de 25.2600. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.2600 ou de 25.2630, le 34 et le 0.42% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ADAMH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ADAMH ?
Investir dans ADAMAS TRUST, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.0100 - 25.7400 et le prix actuel 25.2600. Beaucoup comparent -0.43% et -0.43% avant de passer des ordres à 25.2600 ou 25.2630. Consultez le graphique du cours de ADAMH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ADAMAS TRUST, INC. ?
Le cours le plus élevé de ADAMAS TRUST, INC. l'année dernière était 25.7400. Au cours de 25.0100 - 25.7400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.1900 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ADAMAS TRUST, INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ADAMAS TRUST, INC. ?
Le cours le plus bas de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) sur l'année a été 25.0100. Sa comparaison avec 25.2600 et 25.0100 - 25.7400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ADAMH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ADAMH a-t-elle été divisée ?
ADAMAS TRUST, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.1900 et -0.43% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.1900
- Ouverture
- 25.1550
- Bid
- 25.2600
- Ask
- 25.2630
- Plus Bas
- 25.1550
- Plus Haut
- 25.3100
- Volume
- 34
- Changement quotidien
- 0.28%
- Changement Mensuel
- -0.43%
- Changement à 6 Mois
- -0.43%
- Changement Annuel
- -0.43%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4