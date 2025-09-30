CotationsSections
Devises / ADAMH
Retour à Actions

ADAMH: ADAMAS TRUST, INC.

25.2600 USD 0.0700 (0.28%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ADAMH a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.1550 et à un maximum de 25.3100.

Suivez la dynamique ADAMAS TRUST, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ADAMH aujourd'hui ?

L'action ADAMAS TRUST, INC. est cotée à 25.2600 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.28%, a clôturé hier à 25.1900 et son volume d'échange a atteint 34. Le graphique en temps réel du cours de ADAMH présente ces mises à jour.

L'action ADAMAS TRUST, INC. verse-t-elle des dividendes ?

ADAMAS TRUST, INC. est actuellement valorisé à 25.2600. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.43% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ADAMH.

Comment acheter des actions ADAMH ?

Vous pouvez acheter des actions ADAMAS TRUST, INC. au cours actuel de 25.2600. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.2600 ou de 25.2630, le 34 et le 0.42% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ADAMH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ADAMH ?

Investir dans ADAMAS TRUST, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.0100 - 25.7400 et le prix actuel 25.2600. Beaucoup comparent -0.43% et -0.43% avant de passer des ordres à 25.2600 ou 25.2630. Consultez le graphique du cours de ADAMH en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ADAMAS TRUST, INC. ?

Le cours le plus élevé de ADAMAS TRUST, INC. l'année dernière était 25.7400. Au cours de 25.0100 - 25.7400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.1900 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ADAMAS TRUST, INC. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ADAMAS TRUST, INC. ?

Le cours le plus bas de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMH) sur l'année a été 25.0100. Sa comparaison avec 25.2600 et 25.0100 - 25.7400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ADAMH sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ADAMH a-t-elle été divisée ?

ADAMAS TRUST, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.1900 et -0.43% après les opérations sur titres.

Range quotidien
25.1550 25.3100
Range Annuel
25.0100 25.7400
Clôture Précédente
25.1900
Ouverture
25.1550
Bid
25.2600
Ask
25.2630
Plus Bas
25.1550
Plus Haut
25.3100
Volume
34
Changement quotidien
0.28%
Changement Mensuel
-0.43%
Changement à 6 Mois
-0.43%
Changement Annuel
-0.43%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
Fcst
100.7
Prev
97.4