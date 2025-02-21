Moedas / ACRE
ACRE: Ares Commercial Real Estate Corporation
4.85 USD 0.06 (1.25%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACRE para hoje mudou para 1.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.79 e o mais alto foi 4.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Ares Commercial Real Estate Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.79 4.87
Faixa anual
3.35 7.49
- Fechamento anterior
- 4.79
- Open
- 4.80
- Bid
- 4.85
- Ask
- 5.15
- Low
- 4.79
- High
- 4.87
- Volume
- 70
- Mudança diária
- 1.25%
- Mudança mensal
- 4.98%
- Mudança de 6 meses
- 4.53%
- Mudança anual
- -30.81%
