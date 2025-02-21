Valute / ACRE
ACRE: Ares Commercial Real Estate Corporation
4.83 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACRE ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.81 e ad un massimo di 4.86.
Segui le dinamiche di Ares Commercial Real Estate Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.81 4.86
Intervallo Annuale
3.35 7.49
- Chiusura Precedente
- 4.83
- Apertura
- 4.85
- Bid
- 4.83
- Ask
- 5.13
- Minimo
- 4.81
- Massimo
- 4.86
- Volume
- 464
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 4.55%
- Variazione Semestrale
- 4.09%
- Variazione Annuale
- -31.10%
21 settembre, domenica