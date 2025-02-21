Валюты / ACRE
ACRE: Ares Commercial Real Estate Corporation
4.78 USD 0.06 (1.24%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACRE за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.74, а максимальная — 4.84.
Следите за динамикой Ares Commercial Real Estate Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ACRE
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- KKR Real Estate Finance: 10% Yield But Leverage Likely Creates Blowback (NYSE:KREF)
- Ares Commercial: Dividend Cut Priced In (NYSE:ACRE)
- Ares Commercial Real Estate Q2 2025 slides: earnings miss drives stock decline
- Ares Commercial: Yield To Live Like A Millionaire, If You Started Off A Billionaire (ACRE)
- Ares Commercial Real Estate (ACRE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Ares Commercial RE earnings missed by $0.16, revenue fell short of estimates
- Applied Digital's Q4 Earnings & Revenues Meet Estimates, Stock Up
- NexPoint (NREF) Q2 Earnings Match Estimates
- Ares Commercial: Are The Distribution Cuts Over? (NYSE:ACRE)
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Ares Commercial stock
- Ares Management: Rapid Growth In Alternative Investments (NYSE:ARES)
- Ares Commercial Real Estate: Fear-Based Pricing Creates Opportunity (Upgrade) (NYSE:ACRE)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Big Income Opportunities In The CRE REIT Meltdown
- Tariffs On, Tariffs Off
- Ares Commercial Real Estate Corp holds annual meeting
- Ares Commercial: Smoked Like Cheap Brisket (NYSE:ACRE)
- BrightSpire Capital: If I Had To Sell One High-Yielding Value Destroyer (NYSE:BRSP)
- Ares Commercial: 50%+ Book Value Discount Is Excessive (Rating Upgrade) (NYSE:ACRE)
- Losers Of REIT Earnings Season
- A REIT Revival: Earnings Recap
- Ares Commercial Real Estate: 40% Dividend Cut, What Now? (NYSE:ACRE)
- Why Dividends Matter, Even The Little Ones
Дневной диапазон
4.74 4.84
Годовой диапазон
3.35 7.49
- Предыдущее закрытие
- 4.84
- Open
- 4.83
- Bid
- 4.78
- Ask
- 5.08
- Low
- 4.74
- High
- 4.84
- Объем
- 413
- Дневное изменение
- -1.24%
- Месячное изменение
- 3.46%
- 6-месячное изменение
- 3.02%
- Годовое изменение
- -31.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.