货币 / ACRE
ACRE: Ares Commercial Real Estate Corporation
4.79 USD 0.01 (0.21%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACRE汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点4.78和高点4.92进行交易。
关注Ares Commercial Real Estate Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
4.78 4.92
年范围
3.35 7.49
- 前一天收盘价
- 4.78
- 开盘价
- 4.80
- 卖价
- 4.79
- 买价
- 5.09
- 最低价
- 4.78
- 最高价
- 4.92
- 交易量
- 305
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 3.68%
- 6个月变化
- 3.23%
- 年变化
- -31.67%
