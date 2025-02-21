KurseKategorien
Währungen / ACRE
Zurück zum Aktien

ACRE: Ares Commercial Real Estate Corporation

4.83 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACRE hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.81 bis zu einem Hoch von 4.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ares Commercial Real Estate Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACRE News

Tagesspanne
4.81 4.86
Jahresspanne
3.35 7.49
Vorheriger Schlusskurs
4.83
Eröffnung
4.85
Bid
4.83
Ask
5.13
Tief
4.81
Hoch
4.86
Volumen
61
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
4.55%
6-Monatsänderung
4.09%
Jahresänderung
-31.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K