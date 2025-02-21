Währungen / ACRE
ACRE: Ares Commercial Real Estate Corporation
4.83 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACRE hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.81 bis zu einem Hoch von 4.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ares Commercial Real Estate Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ACRE News
Tagesspanne
4.81 4.86
Jahresspanne
3.35 7.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.83
- Eröffnung
- 4.85
- Bid
- 4.83
- Ask
- 5.13
- Tief
- 4.81
- Hoch
- 4.86
- Volumen
- 61
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 4.55%
- 6-Monatsänderung
- 4.09%
- Jahresänderung
- -31.10%
