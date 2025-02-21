通貨 / ACRE
ACRE: Ares Commercial Real Estate Corporation
4.83 USD 0.04 (0.84%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACREの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり4.79の安値と4.88の高値で取引されました。
Ares Commercial Real Estate Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.79 4.88
1年のレンジ
3.35 7.49
- 以前の終値
- 4.79
- 始値
- 4.80
- 買値
- 4.83
- 買値
- 5.13
- 安値
- 4.79
- 高値
- 4.88
- 出来高
- 401
- 1日の変化
- 0.84%
- 1ヶ月の変化
- 4.55%
- 6ヶ月の変化
- 4.09%
- 1年の変化
- -31.10%
