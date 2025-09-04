Moedas / ACHR
ACHR: Archer Aviation Inc Class A
9.06 USD 0.05 (0.55%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACHR para hoje mudou para 0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.98 e o mais alto foi 9.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Archer Aviation Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.98 9.16
Faixa anual
2.85 13.93
- Fechamento anterior
- 9.01
- Open
- 9.03
- Bid
- 9.06
- Ask
- 9.36
- Low
- 8.98
- High
- 9.16
- Volume
- 1.169 K
- Mudança diária
- 0.55%
- Mudança mensal
- 5.59%
- Mudança de 6 meses
- 27.07%
- Mudança anual
- 198.03%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh