ACHR: Archer Aviation Inc Class A

9.86 USD 0.59 (6.36%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACHR ha avuto una variazione del 6.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.24 e ad un massimo di 9.94.

Segui le dinamiche di Archer Aviation Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.24 9.94
Intervallo Annuale
2.85 13.93
Chiusura Precedente
9.27
Apertura
9.31
Bid
9.86
Ask
10.16
Minimo
9.24
Massimo
9.94
Volume
39.669 K
Variazione giornaliera
6.36%
Variazione Mensile
14.92%
Variazione Semestrale
38.29%
Variazione Annuale
224.34%
20 settembre, sabato