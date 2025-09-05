Valute / ACHR
ACHR: Archer Aviation Inc Class A
9.86 USD 0.59 (6.36%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACHR ha avuto una variazione del 6.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.24 e ad un massimo di 9.94.
Segui le dinamiche di Archer Aviation Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.24 9.94
Intervallo Annuale
2.85 13.93
- Chiusura Precedente
- 9.27
- Apertura
- 9.31
- Bid
- 9.86
- Ask
- 10.16
- Minimo
- 9.24
- Massimo
- 9.94
- Volume
- 39.669 K
- Variazione giornaliera
- 6.36%
- Variazione Mensile
- 14.92%
- Variazione Semestrale
- 38.29%
- Variazione Annuale
- 224.34%
20 settembre, sabato