ACHR: Archer Aviation Inc Class A

9.86 USD 0.59 (6.36%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ACHR a changé de 6.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.24 et à un maximum de 9.94.

Suivez la dynamique Archer Aviation Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
9.24 9.94
Range Annuel
2.85 13.93
Clôture Précédente
9.27
Ouverture
9.31
Bid
9.86
Ask
10.16
Plus Bas
9.24
Plus Haut
9.94
Volume
39.669 K
Changement quotidien
6.36%
Changement Mensuel
14.92%
Changement à 6 Mois
38.29%
Changement Annuel
224.34%
20 septembre, samedi