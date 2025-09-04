통화 / ACHR
ACHR: Archer Aviation Inc Class A
9.86 USD 0.59 (6.36%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACHR 환율이 오늘 6.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.24이고 고가는 9.94이었습니다.
Archer Aviation Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
9.24 9.94
년간 변동
2.85 13.93
- 이전 종가
- 9.27
- 시가
- 9.31
- Bid
- 9.86
- Ask
- 10.16
- 저가
- 9.24
- 고가
- 9.94
- 볼륨
- 39.669 K
- 일일 변동
- 6.36%
- 월 변동
- 14.92%
- 6개월 변동
- 38.29%
- 년간 변동율
- 224.34%
