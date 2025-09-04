Валюты / ACHR
ACHR: Archer Aviation Inc Class A
9.11 USD 0.02 (0.22%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACHR за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.90, а максимальная — 9.34.
Следите за динамикой Archer Aviation Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.90 9.34
Годовой диапазон
2.85 13.93
- Предыдущее закрытие
- 9.13
- Open
- 9.13
- Bid
- 9.11
- Ask
- 9.41
- Low
- 8.90
- High
- 9.34
- Объем
- 20.915 K
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 6.18%
- 6-месячное изменение
- 27.77%
- Годовое изменение
- 199.67%
