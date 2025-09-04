通貨 / ACHR
ACHR: Archer Aviation Inc Class A
9.27 USD 0.26 (2.89%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACHRの今日の為替レートは、2.89%変化しました。日中、通貨は1あたり8.96の安値と9.34の高値で取引されました。
Archer Aviation Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
8.96 9.34
1年のレンジ
2.85 13.93
- 以前の終値
- 9.01
- 始値
- 9.03
- 買値
- 9.27
- 買値
- 9.57
- 安値
- 8.96
- 高値
- 9.34
- 出来高
- 21.322 K
- 1日の変化
- 2.89%
- 1ヶ月の変化
- 8.04%
- 6ヶ月の変化
- 30.01%
- 1年の変化
- 204.93%
