ACHR: Archer Aviation Inc Class A
9.27 USD 0.26 (2.89%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACHR hat sich für heute um 2.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.96 bis zu einem Hoch von 9.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Archer Aviation Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.96 9.34
Jahresspanne
2.85 13.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.01
- Eröffnung
- 9.03
- Bid
- 9.27
- Ask
- 9.57
- Tief
- 8.96
- Hoch
- 9.34
- Volumen
- 21.322 K
- Tagesänderung
- 2.89%
- Monatsänderung
- 8.04%
- 6-Monatsänderung
- 30.01%
- Jahresänderung
- 204.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K