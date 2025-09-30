- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ABPWW: Abpro Holdings, Inc.
A taxa do ABPWW para hoje mudou para 0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0232 e o mais alto foi 0.0232.
Veja a dinâmica do par de moedas Abpro Holdings, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ABPWW hoje?
Hoje Abpro Holdings, Inc. (ABPWW) está avaliado em 0.0232. O instrumento é negociado dentro de 0.87%, o fechamento de ontem foi 0.0230, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ABPWW em tempo real.
As ações de Abpro Holdings, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Abpro Holdings, Inc. está avaliado em 0.0232. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -53.60% e USD. Monitore os movimentos de ABPWW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ABPWW?
Você pode comprar ações de Abpro Holdings, Inc. (ABPWW) pelo preço atual 0.0232. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0232 ou 0.0262, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ABPWW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ABPWW?
Investir em Abpro Holdings, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0116 - 0.1800 e o preço atual 0.0232. Muitos comparam -25.16% e -47.87% antes de enviar ordens em 0.0232 ou 0.0262. Estude as mudanças diárias de preço de ABPWW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Abpro Holdings, Inc.?
O maior preço de Abpro Holdings, Inc. (ABPWW) no último ano foi 0.1800. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0116 - 0.1800, e a comparação com 0.0230 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Abpro Holdings, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Abpro Holdings, Inc.?
O menor preço de Abpro Holdings, Inc. (ABPWW) no ano foi 0.0116. A comparação com o preço atual 0.0232 e 0.0116 - 0.1800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ABPWW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ABPWW?
No passado Abpro Holdings, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0230 e -53.60% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0230
- Open
- 0.0232
- Bid
- 0.0232
- Ask
- 0.0262
- Low
- 0.0232
- High
- 0.0232
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.87%
- Mudança mensal
- -25.16%
- Mudança de 6 meses
- -47.87%
- Mudança anual
- -53.60%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4