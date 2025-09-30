- Aperçu
ABPWW: Abpro Holdings, Inc.
Le taux de change de ABPWW a changé de 0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0232 et à un maximum de 0.0232.
Suivez la dynamique Abpro Holdings, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ABPWW aujourd'hui ?
L'action Abpro Holdings, Inc. est cotée à 0.0232 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.87%, a clôturé hier à 0.0230 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de ABPWW présente ces mises à jour.
L'action Abpro Holdings, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Abpro Holdings, Inc. est actuellement valorisé à 0.0232. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -53.60% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ABPWW.
Comment acheter des actions ABPWW ?
Vous pouvez acheter des actions Abpro Holdings, Inc. au cours actuel de 0.0232. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0232 ou de 0.0262, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ABPWW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ABPWW ?
Investir dans Abpro Holdings, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0116 - 0.1800 et le prix actuel 0.0232. Beaucoup comparent -25.16% et -47.87% avant de passer des ordres à 0.0232 ou 0.0262. Consultez le graphique du cours de ABPWW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Abpro Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Abpro Holdings, Inc. l'année dernière était 0.1800. Au cours de 0.0116 - 0.1800, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0230 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Abpro Holdings, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Abpro Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de Abpro Holdings, Inc. (ABPWW) sur l'année a été 0.0116. Sa comparaison avec 0.0232 et 0.0116 - 0.1800 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ABPWW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ABPWW a-t-elle été divisée ?
Abpro Holdings, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0230 et -53.60% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0230
- Ouverture
- 0.0232
- Bid
- 0.0232
- Ask
- 0.0262
- Plus Bas
- 0.0232
- Plus Haut
- 0.0232
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.87%
- Changement Mensuel
- -25.16%
- Changement à 6 Mois
- -47.87%
- Changement Annuel
- -53.60%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4