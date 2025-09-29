- Обзор рынка
ABPWW: Abpro Holdings, Inc.
Курс ABPWW за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0232, а максимальная — 0.0232.
Следите за динамикой Abpro Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ABPWW сегодня?
Abpro Holdings, Inc. (ABPWW) сегодня оценивается на уровне 0.0232. Инструмент торгуется в пределах 0.87%, вчерашнее закрытие составило 0.0230, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABPWW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Abpro Holdings, Inc.?
Abpro Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0232. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -53.60% и USD. Отслеживайте движения ABPWW на графике в реальном времени.
Как купить акции ABPWW?
Вы можете купить акции Abpro Holdings, Inc. (ABPWW) по текущей цене 0.0232. Ордера обычно размещаются около 0.0232 или 0.0262, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABPWW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ABPWW?
Инвестирование в Abpro Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0116 - 0.1800 и текущей цены 0.0232. Многие сравнивают -25.16% и -47.87% перед размещением ордеров на 0.0232 или 0.0262. Изучайте ежедневные изменения цены ABPWW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Abpro Holdings, Inc.?
Самая высокая цена Abpro Holdings, Inc. (ABPWW) за последний год составила 0.1800. Акции заметно колебались в пределах 0.0116 - 0.1800, сравнение с 0.0230 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Abpro Holdings, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Abpro Holdings, Inc.?
Самая низкая цена Abpro Holdings, Inc. (ABPWW) за год составила 0.0116. Сравнение с текущими 0.0232 и 0.0116 - 0.1800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABPWW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ABPWW?
В прошлом Abpro Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0230 и -53.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0230
- Open
- 0.0232
- Bid
- 0.0232
- Ask
- 0.0262
- Low
- 0.0232
- High
- 0.0232
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.87%
- Месячное изменение
- -25.16%
- 6-месячное изменение
- -47.87%
- Годовое изменение
- -53.60%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%